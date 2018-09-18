「懸絲偶藝」讓木頭活起來 屏東戲曲故事館開展

黃憲章說，對他來說戲偶不只是一塊沒有生命的木頭，而是可以對應到人生，並蘊含老祖宗的智慧。（記者邱芷柔攝）

2018-09-18 16:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕投入提線木偶製作超過10年的製偶大師黃憲章，應邀到屏東戲曲故事館開展，即日起將展出42件各具特色的懸絲偶，融合傳統與創新，每一個戲偶都能看見黃憲章精細且生動傳神的創作，帶領觀者進入偶戲師的異想世界。

來自嘉義朴子溪畔蒜頭村「立青藝坊」的黃憲章，有感於傳統技藝沒落，促使他不斷鑽研、改良提線木偶製作。

黃憲章說，對他來說戲偶不只是一塊沒有生命的木頭，而是可以對應到人生，並蘊含老祖宗的智慧，懸絲戲偶是歷史悠久的傳統文化，因為操作不易，所以現在越來越少人了解這項傳統技藝。

黃憲章表示，製作懸絲戲偶材料簡單，頭部是用紙黏土或木頭作成，線是尼龍線，重要的是操作，因為每一個戲偶角色、動作的關係，其綁線的距離和位置不一樣，需要好好摸索，才能讓戲偶活靈活現。

潮州鎮長洪明江也表示，過去戲曲館多展出傳統戲曲、傳統戲偶，這次特別展出懸絲木偶創作，作品生動活潑相當適合親子共覽。

「絲絲入扣-黃憲章懸絲木偶創作展」即日起展至12月31日，展出主題包括農村樂、動物狂歡、馬戲團等。