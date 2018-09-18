久等了！太平山蹦蹦車回來了 明天12點半鳴笛復駛

太平山蹦蹦車暌違6年重出江湖，明天復駛。（資料照，記者江志雄攝）

2018-09-18 16:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山蹦蹦車明天上午10點舉辦復駛儀式，11點發售當日車票，12點半開出停駛6年後的首發車！

太平山蹦蹦車2012年遭蘇拉颱風摧殘後停駛，暌違6年重出江湖，復駛首日搭車乘客，可獲得限量連號紀念車票、蹦蹦車文創紀念品，每張車票包括去程及回程，本月底前享票價5折優惠，全票180元，半價只要90元。

蹦蹦車從太平山車站開往茂興站，單趟3公里約20分鐘車程，今天配合復駛儀式，只開中午12點半、下午1點半、2點半、3點半等4班列車，每班可搭90人，後天起上午7點半發車，一天有8班列車，太平山莊和翠峰山屋住宿遊客，可優先預訂隔天的前2班列車。

太平山莊、翠峰山屋共有222個床位，今晚全部客滿，許多住宿遊客希望明天「搶頭香」，搭上中午12點半的首發車，羅東林管處也以辦喜事心情，迎接蹦蹦車重新馳騁在海拔2000公尺山林，帶給遊客更多的歡樂。

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蹦蹦車太平山車站月台。（資料照，記者江志雄攝）

蹦蹦車每個班次可搭90人。（資料照，記者江志雄攝）

蹦蹦車維持金黃色調。（資料照，記者江志雄攝）