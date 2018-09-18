客家馬來西亞錫礦展 「錫金歲月」臺灣客家文化館登場

客家委員會客家文化發展中心透過跨國產學合作及館際交流，即日起在臺灣客家文化館舉辦為期1年的「錫金歲月-客家馬來西亞錫礦展」。（圖由客發中心提供）

2018-09-18 17:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕馬來西亞曾是客家族群的重點遷徙地，來自中國惠州、嘉應州、汀州的客籍移工，早期也參與馬國錫礦的開採與都市發展。客家委員會客家文化發展中心透過跨國產學合作及館際交流，即日起在臺灣客家文化館舉辦為期1年的「錫金歲月-客家馬來西亞錫礦展」，歡迎民眾參觀。

臺灣客家文化館表示，南洋錫礦的開發，可說是客家族群離鄉背井的原因，客籍錫礦實業家在馬來半島因錫礦開採而致富，進而主導了近代馬來半島都市發展，也因同鄉互助、族群合作理念而建立會館，為鄉族投入公共事務不遺餘力，與台灣客家以農立業、成立各式神明會、嘗會組織的傳統認知不同。

南洋錫礦的開發，可說是客家族群離鄉背井的原因，客籍錫礦實業家在馬來半島因錫礦開採而致富，進而主導了近代馬來半島都市發展，也因同鄉互助、族群合作理念而建立會館，為鄉族投入公共事務不遺餘力。這些因開採錫礦所衍生的各種獨特現象，與台灣客家以農立業、成立各式神明會、嘗會組織的傳統認知不同。

客家委員會客家文化發展中心何金樑主任表示，這次展覽是臺灣客家文化館首次與馬來西亞拉曼大學、國立高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心共同合作舉辦，為中心與國際學術單位合作創建了另一個新的里程碑。

何金樑說， 此次特展是以馬來西亞的「錫」發展史敘事軸線，展出18世紀後期客籍移工在馬來半島移工採錫的故事。透過高師大及拉曼大學的協助，跨海引進馬來西亞近打錫礦博物館的錫製古董多項館藏品展示，也將展出客家人在馬國因錫產業而發展出來的同鄉會組織相關文物，及馬國開採錫礦之礦場模型、老照片、淘洗錫米女工所用之木製琉瑯盆等物品，十分難得一見。

展期自即日起到明年9月14日，在台灣客家文化館第二特展室，相關資訊請大家上網至臺灣客家文化館官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/hakkapark/搜尋。＃