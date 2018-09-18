快儲水！高市14區明停水32小時 影響59萬用戶

高市14區明停水32小時影響59萬用戶。（記者陳文嬋攝）

2018-09-18 16:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣自來水公司南區工程處改善坪頂淨水場，明早0時至後天上午8時，高市14區停水32小時，總計影響59萬多用戶。

水公司南工處辦理「坪頂淨水場改善工程」，將於明天上午0時（星期三）起至9月20日（星期四）上午8時止，停水32小時（含施工18小時及復水14小時）。

停水區域如下：

（一）鼓山區：全區。

（二）左營區：全區。

（三）大樹區：義大世界及宿舍。

（四）鳥松區：夢裡里、大華里、鳥松里。

（五）岡山區：嘉興里、華崗里、大莊里、潭底里、嘉峰里、三和里。

（六）橋頭區：全區。

（七）燕巢區：角宿里、鳳雄里、橫山里。

（八）彌陀區：全區。

（九）梓官區：全區。

（十）大社區：全區（含大社工業區）。

（十一）楠梓區：全區（含楠梓加工區）。

（十二）仁武區：全區（含仁武工業區）。

（十三）阿蓮區：全區（峰南里 峰北里除外）。

（十四）路竹區：甲南里（環球路沿線用戶）、甲北里、下坑里、竹園里。

水公司表示，降壓範圍：三民、苓雅、岡山區（嘉興、華崗、大莊、潭底、嘉峰、三和里除外），綜計停水33萬1395戶，水壓降低25萬9783戶，總計影響59萬多戶，請民眾及早儲水備用，並配合節約用水，停水期間務必關閉抽水馬達，並慎防火警。