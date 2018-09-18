重新規劃？浪費公帑？議員見拔路樹急忙理論

工務段挖除樹木，民代急跳腳。（記者顏宏駿攝）

2018-09-18 16:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮台一線市區段中央分島隔除種植小葉欖仁外，還種植綠榕灌木，其中綠榕樹齡逾20年，經常罹病、噴藥，公路局工務段委由民間公司全面拔除，新植銀姬小蠟樹，結果引發當地民眾反彈，民眾認為「樹木好端端，為何要拔除？真是有錢無處花」。

今天彰化縣議員江熊一楓經過台一線北斗家商段日，驚見一部小挖土機正在挖除中央分隔島的路樹，急忙停下車跟包商理論。

江熊一楓說，這些樹全都好端端，為什麼硬生生將它挖起來，再載去燒掉，「不尊重生命」，莫此為甚，其次，樹木無恙，何需要全面挖除，「分明是浪費公帑」。

當地居民李先生說，在這裡住那麼2、30年，第一次遇到灌木全面挖除，他搞不懂，矮灌木又沒有礙著誰，「有需要新植嗎？」

公路局彰化工務段表示，彰化縣府年年舉辦「花在彰化」活動，田尾至溪州是重要觀光動線，中央分隔島的植栽得考量美觀，該路段的綠榕已逾20年，經因罹病，他們得經常噴藥或補植，近來補植頻率特別高，剛好趁北斗、溪州道路新鋪路面工程，一起把灌木換掉，將來道路更增整體性，可以讓該路段成為景觀路段，這絕非「浪費公帑」。

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