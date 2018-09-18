踢館？選將在不二家前發慈善蛋黃酥 代購月賺10萬繼續排

彰化市不二家今天店前仍大排長龍。（記者張聰秋攝）

2018-09-18 16:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕踢館？無黨籍的彰化縣長參選人黃文玲，向彰化縣啟智協進會購買300顆、每顆28元的愛心蛋黃酥，今天下午趁店家尚未開賣前，她把這300顆蛋黃酥發放給頂著大太陽在彰化市排隊名店不二家外排隊的民眾。

她說，此行目的來送愛心，藉此提醒民眾，市面上還有很多店家的蛋黃酥也非常好吃，民眾行動支持慈善機構轉向購買蛋黃酥，既不用排隊更可做愛心，一舉兩得！

今天，排隊人龍仍在，店家上午和下午各出爐1次，上午11點開賣、下午3點開賣，黃文玲和其支持者趁店家尚未正式開賣前，向排在家店家騎樓和中正路大馬路邊的民眾，每人發放1顆蛋黃酥，蛋黃酥很快發放一空，還不夠發。

民眾拿到了黃蛋酥，黃文玲不忘提醒慈善機構的蛋黃酥也非常好吃，難買到不二家蛋黃酥，不妨轉向支持慈善機構，會讓中秋節倍加圓滿又幸福。

不少民眾當場拆開來吃，媒體追問民眾，「好不好吃？」「口感跟不二家相比，誰的好吃？」「要不要轉向買不用排隊的蛋黃酥？」民眾答得很妙，有人說，都一樣好吃，可是要送禮，朋友又指定只要不二家的，情義相挺只能繼續排隊。還有年輕民眾說，之前朋友幫他排隊，這回要還人情，自己來排隊。

也有民眾坦言代購，因為網路打紅了知名度，外地民眾慕名要賣，天天都有代購訂單，每日上午和下午時段各代購30顆，1天就能代購60顆，1顆代購賺30元到40元價差，甚至更高，單日賺1800元到2400元甚至更高，1個月30天計算，每個月5萬4千元到7萬2千元進帳，若採人海戰術排隊，一家2口都投入代購，單月要賺10萬元，不成問題。

黃文玲說，她發送認購的彰化縣啟智協進會愛心月餅，期盼大家吃了好吃，要購買中秋禮品，優先購買身障團體庇護工廠生產的精美糕餅，大量採購物美價廉，省荷包吃得開心又能做愛心。

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民眾頂著大太陽排隊買蛋黃酥。（記者張聰秋攝）

黃文玲向彰化縣啟智協進會購買300顆、每顆28元的愛心蛋黃酥。（記者張聰秋攝）

彰化縣啟智協進會蛋黃酥，大量購買每顆不到30元。（記者張聰秋攝）

彰化縣長參選人黃文玲今到彰化排隊名家不二家發送蛋黃酥。（記者張聰秋攝）

黃文玲趁店家尚未開門向排隊民眾發放愛心蛋黃酥。（記者張聰秋攝）

民眾坐在板凳上拿到愛心蛋黃酥。（記者張聰秋攝）