功維敘隧道人氣夯 苗市設旅服中心

功維敘隧道內七彩燈光變幻。（記者彭健禮攝）

2018-09-18 16:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市功維敘隧道為知名景點，今年平均每月約吸引700輛次遊覽車團客造訪。市公所設置旅遊服務中心，今天揭牌啟用，色彩鮮豔的貨櫃屋造型，不僅為景區增添繽紛活力，也將提供遊客諮詢服務及遊覽車司機休息場所，提供更好的遊憩服務品質。

苗栗市長邱炳坤表示，功維敘隧道為苗栗市的觀光發展帶來新契機，公所盼藉著旅遊服務中心的設置，結合旅遊服務、食農教育、推廣在地主題特色，發展苗栗市觀光旅遊產業。

市公所工務課長郭政鑫也指出，遊客服務中心採取貨櫃屋造型，色彩鮮艷多變吸睛，除了提供旅遊資訊服務，還有提供遊覽車司機休息功能，將來周邊規劃貨櫃屋市集，販售特色農特產、伴手禮及文創商品。

功維敘隧道有百年歷史，全長460公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，1998年因山線雙軌工程通車而停駛。

隧道經市公所整修及苗栗縣政府水利處在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，吸引遊客造訪。

近年來，苗栗市公所逐步擴充景區亮點，除向台灣鐵路局訂購一台報廢的R46柴電機車頭及一節客車廂，作為鐵路意象裝置藝術，並爭取經費仿功維敘隧道工法新建「尚禹橋」紅磚拱橋，打造成以鐵路及人文為主題的景點，並增設廁所停車場、桐花休憩廣場等。

日前，公所再完成北口景觀無障礙步道，制高點可以拍火車和苗栗市夜景；另外聘請3D彩繪專家，於功維敘隧道北口的駁坎，彩繪1幅長21公尺、高近5公尺的大型3D立體彩繪「火車出隧道」，使得功維敘人氣不墜。