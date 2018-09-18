元智研發聲紋把脈 「啊」一秒鐘就知有病沒病

元智大學開發聲波診斷系統，使用者只要「啊」一秒鐘，就能診斷有沒有疾病，元智校長吳志揚（右）也親自試用。（記者吳柏軒攝）

2018-09-18 16:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕元智大學電機系教授方士豪與學生等，結合亞東醫院耳鼻喉科收集的上千例嗓音，搭配人工智慧應用，並已深度學習演算法來偵測嗓音的健康狀況，只要對麥克風「啊」一秒，即可替聲紋把脈，瞭解發音人聲帶健康狀況。

元智大學表示，嗓音問題是現代社會中十分常見的健康疾病，常見的聲帶疾病包括聲帶結節、息肉、囊腫，且好發於職業用聲者、女性、用聲習慣不良、以及特殊個人體質等。

方士豪表示，研究讓AI學習聲學特徵與臨床症狀等綜合數據，並自動化偵測，是智慧醫療應用、讓AI跨入病理嗓音偵測，不僅節省醫療資源，更可提供醫療匱乏的地區進行遠端諮詢，減少患者往返醫院舟車勞頓。

方士豪說，該病理嗓音偵測系統，加上亞東醫院的嗓音障礙資料庫，可讓診斷正確率達到94.26％，與他國技術相比，更能再提升1％準確率；研究成果發表上國際期刊，並已獲得中華民國發明專利，也同步申請中國與美國專利。

同時，元智大學與亞東醫院將於今年底合辦病理嗓音國際競賽，賽事至今為止已有109隊報名註冊，來自27個的不同國家，未來期望新技術提升台灣的國際聲望與學術能見度，並具未來產業價值。