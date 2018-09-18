台西五條港碼頭加高1.3公尺 蚵農憂結構安全

2018-09-18 16:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕台西五條港因淤積及地層下陷，棧橋式碼頭於施工墊高1.3公尺，蚵農發現碼頭墊高卻未強化現有碼頭下的基樁，耽心結構頭強度不足，有安全疑慮；縣府水利處表示，為了減輕碼頭基樁負擔，增高的部分採空心施工，已減輕負擔，不會有問題。

雲林縣台西鄉五條港棧道式碼頭嚴重淤塞，加上受地層下陷之苦，不僅航道受阻，退潮時碼頭泊區更變成一片泥地，碼頭興建之初膠筏可以從棧道底下穿過，如今港口泊區泥沙嚴重淤積，膠筏早已無法從棧道下通過，為解決膠筏靠岸問題，政府斥資1300萬元，在現有的結構上，墊高碼頭約1.3到1.5公尺。

雲林縣淺海養殖協會理事長林進郎表示，現有的碼頭已使用有一段時間，政府逕行在現有結構上灌注水泥，卻未強化碼頭基樁，擔心新增的結構物會成為基樁負擔，加上漁施民放蚵苗或收成蚵仔時，都會開貨車上碼頭，難道不會有安全之虞嗎？

水利處主辦許鎮遠表示，五條港棧橋式碼頭有242公尺，平時約有80艘膠筏在此進出，因地層下陷，碼頭每年沈降3到5公分，影響碼頭使用壽命，當初評估拆除重建，但得花6到7000萬元，經費龐大，如果進行整修，設計公司表示只能「加高」一次，所以一次墊高到極限高度，經費約1300萬元。

許鎮遠指出，設計公司當初已考慮新結構會增加碼頭基樁負擔，所以增加的結構是空心的，有減重的效果，基本上承載力沒有問題，至於車輛駛上碼頭可能增加基樁負擔，為避免發生危險，會限制車重。