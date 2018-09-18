台觀新學期招生六成五 新校長：我們沒有倒

2018-09-18 15:54

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣觀光學院去年顯些面臨「退場」危機，經台灣運彩挹注6000萬元並協助校系瘦身轉型後「起死回生」，但仍被外界誤會「倒校」，新校長林恒志新學期接任後，將推「微學分課程」，並媒合學生產業實習，保障基本時薪，更強調今年註冊率有六成五，「我們沒有倒！」

台觀去年面臨招生數不足，加上校務營運困境，決議停招5校系，在台彩接手後，營運困境稍微舒緩，經營模式也正式「瘦身轉型」，新學期日間部僅招收廚藝管理系，碩士、五專及進修部則獨留觀光餐旅科。

台觀今年新學期起，由有法律背景出身的林恒志，接任新校長一職，在台觀面臨危急存亡之際接下校務，未來將朝廚藝專精學校發展邁進，培育台灣廚藝職人，並規劃「棒球學園」，招募花東棒球子弟，目前已聘請前國家隊總教練王光輝為學生授課。

林恒志說，今年全校學生數逾600人、教職員60人，教育部新學期總核定名額為245人，共有160人註冊報到，其中日間部60人，進修部則全數招滿，比預期人數高，相信這會是好的開始。

他強調，剛決定接下校長一職時，許多北部朋友都以為台觀「倒了」，就連花蓮在地人也誤會沒有這所學校，讓人相當訝異，接手後首要任務，就是要重新建立口碑，將教學「精緻化」，並保障每一名學生都有觀光產學實習機會，且能領到法定時薪，不怕畢業後失業，也為全台觀光產業鏈提供源源不絕的優秀人才。

林恒志說，廚藝管理系今年共開2班，學生可選擇週一、二上課，或週三、四上課，一週上課2天，其餘4天時間至飯店、餐廳實習，剩下1天則休假，讓學習與實習能夠雙軌併重。

他指出，今年也有20名具有棒球興趣及基礎的學生慕名而來，跟著教練王光輝練球，在專業球場上接受訓練並習得廚藝專才，成為「棒球學園」的首批種子；未來學校還將推出「微學分課程」，聘請全台知名廚師到校一日授課，讓學生擴充視野、提升廚藝，相信在開源節流並朝教學精緻化的政策下，招生人數會愈來愈好，重塑台觀形象。