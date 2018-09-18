「混障綜藝團」人人身懷絕技不向命運低頭

「混障綜藝團」到虎尾揚子中學表演，受到師生熱情歡迎。（記者廖淑玲攝）

2018-09-18 15:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕由重度殘障的金鐘廣播節目主持人劉銘與其他身障人士組成的「混障綜藝團」，今天到虎尾揚子中學演出，分享生命故事及才藝，觸動全校師生的心，為大家上了一堂最有價值的生命教育課程。

集合聽障、視障、語障、肢障、脊髓損傷、腦麻甚至罕見疾病者所組成混合不同障別的表演團體，擔任團長的劉銘常自稱是「混障綜藝團」，成立十餘年來常應邀到學校、監獄、軍隊、身障機構、企業團體表演，分享他們殘而不廢、激勵人心的故事，深獲肯定且贏得口碑。

看不到樂譜能演奏動聽樂章、不良於行卻能跳出優美舞步、聽不見聲音還能成為台灣默劇界卓別林……這支相當奇特的表演團隊，團員們突破身體缺陷帶來最具生命力的表演並穿插個人奮鬥小故事，比起任何專家學者的演講及大道理說教，更讓人震撼並受感動。

視障的張林峯吹奏薩克斯風、劉銘和陽光小雨二重唱的劉麗紅、徐銀嬌分享生命故事，動人的歌聲令全場聽得如癡如醉，還有肢障朋友的三人舞蹈，每名團員用自身故事表演，贏得全場掌聲不斷。

揚子中學校長鍾月娥感謝所有身障朋友的演出，相信這場表演對孩子是真正的生命教育，鼓勵孩子學習他們的樂觀、積極與自信。

一名陳姓學生說，第一次看見如此的身障樂團演出，感動他們克服殘缺用音樂完整自己的生命；該校外籍交換學生也看得瞠目結舌，感謝校方安排一場精彩音樂饗宴，豐富生命體驗。