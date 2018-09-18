香山居民有感建設 中華路四段451巷至409巷新闢道路啟用

香山中華路四段451巷至409巷新闢道路啟用，當地居民以辦喜事心情慶祝。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-18 15:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕等了十多年，終於通了！「中華路四段451巷至409巷道路新闢工程」今天啟用，市長林智堅表示，新闢道路啟用後，近在咫尺的鄰居終於不用再繞一圈才能互相往來，不僅便利地方居民，也提供民眾安全的交通環境，健全香山區交通網絡。

林智堅表示，過去要從409巷穿越到451巷必須穿過平交道，繞過中華路才能到達，相當不方便，過去附近大型社區更曾因道路狹小，以致延遲火災救護工作，且當地處低漥地區更有積水問題，所以拓寬中華路451巷至409巷的道路，一直是當地居民殷殷期盼的工程。

「市民的小事，就是新竹市政府的大事！」林智堅表示，過去苦於土地產權問題，十多年來一直無法解決，在立法委員柯建銘與地方議員、里長協調下，市府投入經費，在去年12月底開工，歷經8個月完成這條265公尺的連通道路。他也感謝台鐵及私人地主陳蔡俊、蔡黃棟、蔡明珠、饒金榮、陳森榮、陳銘璋、陳梅潭及黃志堅等人無償提供部分土地，供本道路使用，讓公共環境更為完善。

工務處長陳永源表示，過去各鄰里聯絡，都要穿越平交道至中華路，現今終於順利完成這個新闢道路工程，此外，未來第二期409巷到181巷的道路打通工程也已發包，期盼下個月就可以開工，後續工務處同仁將繼續努力，一路串聯到中華路四段181巷，讓香山的交通更為便利。

工務處表示，中華路四段451巷至409巷為新闢道路完工後，增加了長約235公尺，寬約6公尺之雙向車道；而中華路四段451巷口則針對長約30公尺之既有道路則進行重新刨舖，改善道路品質。全線路段除道路基本品質及排水要求外，透過夜間照明及臨鐵道側的簡易圍籬設置，打造明亮舒適的交通道路環境，提升用路人安全。