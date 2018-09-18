水公司在大肚及烏日鑿井 可日增2500及3000噸水源

2018-09-18 15:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著大肚、烏日人口增加，供水需求也增加，水公司在大肚烏日地區展開鑿井，大肚運動公園的深井工程將於明年鑿設完成，預計每日可增加2500噸的常態備援水量，另外，烏日地區因為有大型商場要興建，水公司將在自治公園開兩口深井，將可獲得3千噸的水源；一旦完工將可讓大肚、烏日供水更穩定。

大台中地區經濟日益發展及人口也逐年增加，而用水需求逐年提升，為確保民眾用水需求，台水公司第四區處配合「前瞻基礎建設─防災及備援水井建置計畫」，逐步鑿設深井深度100公尺以上之16英吋深井，增加地下水水源作為備援水量。

處長蕭淑貞表示，隨著人口的增加，加上氣候變遷，原水供應可能因濁度增加而無法正常供應，將逐區設置新鑿33口深井，計畫目標109年底，預計將提供台中市每日7萬噸常態備援水量，以確保台中地區穩定供水。

大肚一日用水需求原有12300噸，因為人口的增加，水公司目前在大肚運動公園正進行深井的鑿設工程，開鑿一口井，總工程經費約為1400萬元，估計於明年2月底完工，可增加每日2500噸的常態備援水量，以因應當地供水尖峰時段的缺口。

另外，烏日地區每日的用水需求量約2萬9千5百噸，但未來ATT集團將進駐，在自治公園旁興建廣場5公頃大型的購物商場，而烏日地區目前的供水已達飽和，水公司規劃在附近進行鑿井兩口，將可獲得3千噸的水源，不但滿足商場用水，更讓烏日地區用水更為穩定。