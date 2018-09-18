扶弱送愛中秋情 張麗善當代言人

2018-09-18 15:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕中秋節即將到來， 國民黨雲林縣黨部、雲林縣民眾服務社、雲林縣民眾服務社會福利慈善事業基金會、救國團雲林縣團委會及各界善心人士共同關懷弱勢族群，在中秋佳節前夕特舉辦「扶弱送愛中秋情關懷活動」，立委張麗善擔任慈善代言人，贈送中秋月餅及生活物資讓邊緣戶及獨居長者感受社會溫情，一同歡喜過節。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，在雲林縣黨部、雲林縣民眾服務社、雲林縣民眾服務社會福利慈善事業基金會、救國團雲林縣團委會等募集下，共募得400份的月餅及生活物資，將於9月18至23日由20鄉鎮民眾服務社及救國團的志工，同步將中秋月餅及生活物資送至全縣400戶的獨居長者及邊緣戶家中，能他們能夠感受到社會各界的溫情，讓此次活動更有意義。

「扶弱送愛中秋情關懷活動」慈善代言人張麗善，雖然景氣不好，但是社會各界的愛心還是不打折，麗善感謝社會各界真心關懷及付出，讓獨居長者及邊緣戶能開心渡過此中秋佳節。也特別感謝雲林縣民眾服務社理事長林振順及姜承峻捐贈200份鈴蘭月餅及200份月餅食材，由救國團學習中心老師黃瀞雪帶領社團法人雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌及新住民姐妹，將利用兩天的假日製作美味可口的月餅。