台南老店被娃娃機取代？ 美女作家揭2點關鍵原因

一青妙認為「店家租金高漲」、「缺乏完整規劃」為台南部分古老特色店家撐不下去的2點原因。圖為台南神農街。（資料照）

2018-09-18 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕文化古都台南深受旅客喜愛，台灣5大家族之一基隆顏家後代、日本作家一青妙認為「店家租金高漲」、「缺乏完整規劃」為台南部分古老特色店家撐不下去的2點原因。

曾為台南市親善大使的一青妙在《nippon.com》專欄撰文表示，今年6月再度造訪台南時，驚覺以往充滿人文特色的神農街，現竟充斥夾娃娃機店和租借和服、韓服的店家。一青妙感嘆，神農街近3分之1的特色店家，短短1年之內紛紛收攤，台南老屋改造的先驅「佳佳西市場旅店」也即將歇業，讓她感到相當可惜。

一青妙認為，近年台南觀光逐步興起，卻未湧入預期數量的人潮，導致店家只能削價競爭，「店家租金高漲」、「缺乏完整規劃」為台南部分古老特色店家關閉的2點原因。

一青妙解釋，觀光人潮會為店家帶來營收，卻也讓房東有趁機漲租金的機會，導致店家表示「房租漲到『快撐不下』」，店家付不起高房租，最後房東收回經營權，卻未妥善規劃，導入夾娃娃機店，讓台南特色店家逐漸消失。

一青妙提及，其實日本京都、金澤等地也都曾面臨相關問題，當地政府對歷史建物的改造卻有一定的要求和規劃，台南如何維持古都特色及價值，為一個不容忽視的重要議題。