自己活動自己辦！斗六推「生活提案」最高補助5萬

自己活動自己辦，斗六推「生活提案」，一案最高補助5萬元。（記者詹士弘攝）

2018-09-18 14:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕自己活動自己辦！斗六市公所鼓勵市民參與活動，把活動想像權交與願意提案參與的斗六市民，市民可以透過「生活提案」，發揮不同的專業與生活想像，將為斗六帶來更不一樣的生活形態。每案最高補助5萬元，總補助金30萬元。

「全民參與自己活動自己辦、執行自己的想法在自己的斗六」。斗六市長謝淑亞表示，斗六不缺少美，而是缺少發掘，透過生活提案，公所可以和市民一同來努力，為生活帶來更多的美好，並且把這些美好一一串連，斗六可以不一樣，還有很多的可能性，等待大家一起去改變。

斗六市公所表示，生活提案共分為共學（共同學習）、共造（共同創作）、共玩（遊程導向）以及共餐（地方食材導向）4大方向，每案補助最高5萬元，預計補助5至6組提案，總獎勵金30萬元，提案說明會將在9月20日晚間7點於行啟記念館舉辦，提案期間為說明會結束後至今年9月30日止。評審基準著重計畫內容可行性、完整性、與大眾的連結性、永續性，並考量提案動機強烈程度以及市民參與的效益。

公所今天也邀請第一屆的提案者丁怡晴和陳維廷在行啟記念館分享第一屆生活提案的成果，丁怡晴的生活提案是「一杯下午茶，敲開生活的那扇樸門」讀書會，陳維廷則帶來精彩的街舞表演，他的提案是在地街舞文化重現計畫，透過兩位提案者的分享，可以發現到斗六市民的另一面，活潑、熱情並且充滿創造力讓大家發揮不同的專業與生活想像，將為斗六帶來更不一樣的生活形態。