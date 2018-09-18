5萬戶公宅確定破功？ 柯文哲坦言數字會再下修

柯文哲表示，市府當時一開始設定的目標是4年2萬戶，不過目前正在對這個政策做修正。（記者楊心慧攝）

2018-09-18 14:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲選前信誓旦旦的喊出8年5萬戶公宅目標，上任後卻不斷下修，柯文哲今出席六張犁營區A、B街廓基地公共住宅統包工程開工典禮，在致詞時坦言，市府當時一開始設定的目標是4年2萬戶，不過目前正在對這個政策做修正。

針對過去設立的公宅目標，柯文哲坦言「數字將會下修」，並表示在學術上只租不賣的公宅要達該縣市的5%以上，才會開始對市場價格產生破壞，所以在還沒達到5萬戶前，理論上還是要蓋，目前北市超過1年的空屋有3萬6千戶，而超過半年的空屋大約有5萬6千戶，下一階段需思考如何將台北市空屋逼近市場達到5萬戶目標。

針對六張犁公宅，柯文哲表示，六張犁公宅5月完成統包，9月開工，只花4個月開工，雖然蓋公宅預算為31億元，不過旁邊的公園要6億元、交通改善要14億元，解決附近的交通問題，這讓周邊的民眾覺得蓋公宅有點好處，讓當地居民不排斥公宅。

該公宅預計2021年前竣工，北市府規劃興建3棟，地下3層，地上分別為19、21、22層的建築物，總戶數為709戶，其中一房型為521戶、二房型150戶、三房型38戶。