改善園區交通法寶大數據建功 林智堅視察智慧交控中心

2018-09-18 14:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府為持續改善科學園區交通，市長林智堅前往竹市智慧交控中心視察，體驗智慧交通監控，由交通處長倪茂榮解說，並全程透過網路直播與市民分享。林智堅表示善用大數據是市府團隊改善園區交通的法寶，讓市民多出時間陪伴家人，也成為城市幸福指數提升的幕後推手。

盤點「交通一二三」改善成果，林智堅指出，第一即為打通高峰路110巷，使明湖路往園區減少繞行1公里，行車時間成功減少8分鐘；第二是透過智慧化系統建置，催生光復路時制重整，時間長達一年，行車時間從1100秒減少為940秒 ，改善幅度33%，聯發科董事長蔡明介曾說，光復路沿線至少省下5至10分鐘；此外寶山路調撥車道耗費15年時間終於完成，將原為「兩進兩出」的路口改為「三進一出」，使進入園區車流更順暢，行駛速率從33公里升至40公里。

第三則是拓寬通往園區幹道，林智堅指出，市府花費20年時間，終將最窄僅4米路幅的高峰路拓寬為8米；而大學路51巷拓寬工程過去長期停解決附近居民長達十年以上困擾；另外，針對光復路一段525巷，市府也將最小3.5米路幅拓寬至7.5米。

針對經國橋智慧交通計畫，林智堅指出，根據統計，約有9成車輛裝設eTag，而從自強南路、經國大橋到慈雲路廊帶，全長共3.8公里、涵蓋15個路口，涉及新竹縣市政府、公路總局及竹科管理局等四單位權責，本次計畫係立基於eTag蒐集而來的車流大數據，進行跨單位整合，統整每一路口的時制計畫。

「成功經驗將複製到每一重要幹道！」林智堅說，目前1期計畫已成功改善上班車流，暑假時旅行時間自16分鐘降至6分鐘、大幅節省600秒，如今開學後也維持在11分鐘成效，而第2期計畫本月初已啟動，將針對下午5時至7時的下班時間進行改善，預計明年5月完成，未來第3期計畫更期盼透過大數據歷史歸納，找出路口時制規劃最佳化，複製到新竹市內每一條重要幹道，讓市民享受智慧交通帶來的便利。

交通處長倪茂榮表示，交控中心為78年設立，至今已有近30年歷史，早期新竹市僅有光復路及中華路等兩條幹道有交控，採數據機撥號連線，直到2006年交控中心遷移至現址，設備改採網路化。目前全市有多達580個路口，其中有450個路口能透過交控中心智慧系統監控， 以電腦遠端連線進行各路口時制計畫批次下傳，且每小時對時一次，系統地圖係採用地理資訊系統（GIS）圖形化控制，也能精準標示紅綠燈位置，達成最佳控制的目標。