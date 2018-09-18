南市推展家庭教育 教部評選奪15座獎冠全國

教育部每2年1次「表揚推展家庭教育績優個人暨團體評選」，南市家庭教育中心榮獲團體獎2件，個人獎13件，獲獎數達15件，居全國之冠。（記者王涵平攝）

2018-09-18 14:14

〔記者王涵平／台南報導〕教育部每2年1次「表揚推展家庭教育績優個人暨團體評選」，南市家庭教育中心榮獲團體獎2件，個人獎13件，獲獎數達15件，居全國之冠。送件全數獲獎，獲獎率更是百分之百。

南市教育局今在南市家庭教育中心公開表揚獲獎志工及個人，並感謝中心志工及成員長期投入推動家庭教育。

團體獎有臺南市家庭教育中心志工團隊及玉山國小學校團隊；個人獎有績優個人獎新南國小主任陳惠娟、績優工作人員獎陳俐潔、績優志工金舵獎邱錦秀、張金寸；金質獎黃美秀、鄭文昌；銀質獎邱招蓮、陳士慧、陳思妤；以及銅質獎王淑娟、林明春、陳雪花、傅華珠等。家庭教育中心表示，陳惠娟用心推動公部門各項家庭教育計畫並媒合民間團體（杏樸、芯福里基金會、慈濟大愛志工等）推展學校家庭教育多元化。

玉山國小關注偏鄉家庭教育推展，與玉井家庭福利中心共同進行家庭教育活動，針對重大危機對象，提供完整的諮商輔導方案，深耕家庭教育，獲得社區家長肯定。

陳俐潔辦理「家庭教育展能支持計畫」及「學校家庭教育種子教師培訓暨課程觀摩」等家庭教育工作種子培訓，並取得家庭教育人員專業證書，用心投入。