三星蔥農高喊血本無歸 質疑農委會打壓蔥價

三星蔥遠近馳名。（記者江志雄攝）

2018-09-18 14:06

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭三星蔥拍賣價格不如預期，蔥農高喊血本無歸，三星鄉長黃錫墉質疑農委會打壓蔥價，醞釀抗爭；三星地區農會回應，在自由市場機制下，市場供需是左右蔥價的關鍵。

三星蔥栽種面積約180公頃，一年兩收，70％產量交給三星地區農會共同運銷，運往台北農產運銷公司拍賣，今年端午節過後拍賣價格直直落，蔥農抱怨入不敷出，今天集結表達不滿，黃錫墉到場聲援。

黃錫墉說，蔥農向他陳情說，前陣子颱風季，農委會為平抑菜價，啟動蔥價凍漲，造成三星蔥拍賣價一蹶不振，三星鄉公所農業課人員上網查詢，下載台北農產運銷公司8月21日到本月16日交易行情，這段期間，三星蔥每公斤拍賣均價最低53元，最高100元，整體而言不到70元。

若以本月16日為例，每公斤拍賣均價66元，不到去年一半，創下最近4年來低點，許多蔥農歸咎於農委會干涉拍賣作業；三星鄉公所統計，三星蔥每公斤拍賣均價，至少要50元才能損益平衡，今年高溫少雨，栽種不易，經營成本激增，蔥農張朋義估算，每公斤拍賣均價若未達90元就入不敷出，目前拍賣價格虧很大。

三星地區農會解釋，台北農產運銷公司拍賣的青蔥，主要產自中南部，這半年來貨源穩定，拍賣價格不高，前陣子山竹颱風帶來預期心理，全國各地產區大舉採收出貨，導致拍賣市場量多價跌。

縣府農業處長陳文進說，縣府會把蔥農心聲轉達給農委會，並關注三星蔥拍賣價格起伏，若有狀況會作適當處置。

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