幫幫老殘婦幼弱 虎尾驛愛心義賣中秋連假熱情登場

2018-09-18 14:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣悦讀人協會理事長吳麗春、北港青商會及音樂老師楊博行等人發起「驛起響愛」文藝教育暨公益園遊會，將於星期日（23日）在虎尾糖廠倉庫區廣場舉辦，集結來自社會各界愛心幫幫老殘婦幼弱。

連續舉辦6年都未中斷的驛起響愛活動，將在中秋連假熱情登場，原本只是一小撮人的愛心善舉，今年擴大包括虎尾糖廠、北港青商會、虎尾魅力商圈發展協會、雲林縣餐飲協會、白沙屯媽祖雲林至善文化協會、永達保險都熱烈響應，盈餘全數捐助若瑟醫院公益基金。

今年活動包括愛心義賣、寫生比賽還有摸彩抽獎，活動最大推手吳麗春、楊博行當天將邀請愛心企業、店家及公益社團設置好吃好玩又有趣的園遊會攤位，虎尾糖廠還提供廠區內倉庫廣場作為活動場地展示糖業風貌，北港青商會也配合辦理田園寫生比賽，虎尾驛站內有已故鐵道畫家何翼明學生紀念他的師生聯展，還有一場接一場樂團演出，精彩可期。

今天虎尾糖廠經理賴坤發、虎尾鎮長林文彬、虎尾魅力商圈發展協會理事長程素鳳、雲林縣餐飲協會理事長黃玉妃、白沙屯媽祖雲林至善文化協會執行長蔡銘貴等人群聚虎尾驛，林文彬當場認購一對手鍊，邀大家一起做愛心。

還有許多低調、為善不欲人知的善心人士出錢、出力，包括口湖台灣鯛、茶樹精油、北港日興堂、媽祖米粉，元長良達貢丸等物資義賣，讓熱情與愛永久傳承，虎尾若瑟醫院副院長陳正昱、林素鉁代表受贈單位感謝大家。