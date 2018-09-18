冷氣裝不裝引發學校大亂 北市教育局挨轟

2018-09-18 13:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局日前發文教育部，將冷氣機列為校園「基本設備」，卻不打算編預算全面裝設，引發家長不滿，爭議至今未歇，台北市議會教育委員會今早審查台北市各國小明年度預算，北市議員許淑華、李慶鋒等多名議員關心學校裝設冷氣政策的進度，提到有校長反映已裝設冷氣的學校家長，不願付冷氣維管費用，要求以學校預算支應，排擠到原本的學校預算。

議員大罵教育局沒有具體政策方案，導致學校一片大亂。對此，教育局長曾燦金強調使用者付費，他也知道裝冷氣各界殷切期盼，但須在節能減碳與綠色效能的公共論述架構之下，目前已委託專家到校園進行評估研究，10月報告就會出來，學校是否全面裝設冷氣，決策時間大概要2個月。

許淑華直指，她接獲好幾位校長反映，因教育局沒編列裝設冷氣預算，已經裝有冷氣的冷氣維護費用原本是家長支付，現在家長不願意付，推說教育局會編預算，因此要求學校挪出一部分預算處理維護費，讓校長相當為難。

李慶鋒則提到，有些學校裝冷氣募款順利，有的學校比較辛苦，這對學生並不公平，等於教育變成階級制度，因家長經濟不同以致學生有不同學習環境，大家都在討論這個議題，不管市長要不要連任都要面對。

對此曾燦金答覆，高中職已全面裝冷氣，國小部分委託建築師評估研究，10月會完成研究報告，目前過渡階段仍是使用者付費，若學校要等不及先裝冷氣就自行募款，教育局今年也會進行各小學電源盤點，並針對耗電能源進行改善。

但許淑華不滿說，「莫名其妙，還是你（指曾燦金）丟出來的、都是你們引起的」，曾燦金回說「沒有啦！是各界關心」，許大罵「你們行文教育部，你丟出議題」，原本維管費用要家長付，冷氣維護維管費用卻變成教育局編預算，「你都坐在辦公室吹冷氣，讓校長面對家長」。

曾燦金再次解釋「沒有、沒有」，許淑華再罵教育局沒有具體處理方式，導致學校一片大亂，像是今天氣候高溫快38度，讓有的學生有冷氣吹，有的學生只能拿扇子搧。對此曾燦金表示，10月研究報告出來，會決策學校是否裝冷氣。