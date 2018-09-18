北港馬拉松12/30起跑 8萬元黃金媽祖等您拿

2018-09-18 13:30

［記者黃淑莉／雲林報導］北港朝天宮主辦的北港媽祖盃全國馬拉松將於12月30日早上6點起跑，第一名獎金全馬組1萬5000元、半馬1萬元、10公里3000元，參者加還有機會獲得價值8萬元的金身媽祖。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，北港馬拉松比賽日期是由擲筊請示媽祖，今年媽祖指示在12月30日舉辦，希望大家在2018年到北港參加路跑，運動健身，跑上組毯讓媽祖一路保庇，跑出健康及平安，迎接新的一年。

蔡咏鍀表示，每年北港馬拉松都吸引上萬人參加，與往年一樣，朝天宮提供選手免費香客大樓住宿、選手接駁車及在地特產伴手禮，最特別是獎牌延續十二生肖的概念設計，正面以媽祖為主軸，背面則是今年生肖「狗」。

朝天宮董事蘇榮泉說，許多參加者是為蒐集生肖獎牌參加，錯過一年還要等12年。

蔡咏鍀強調，有別於往年，今年比賽前一天晚上12月29日將在朝天宮廟前舉辦「璀璨星馬紅毯之夜」，有超過100位變裝跑者將來一場生毯大道走秀，歡迎大家一起來北港體驗北港人的熱情、感受媽祖庇祐。

另路跑做公益的「舒跑哥」詹益榮也報名北港馬拉松，這也是他的第100場馬拉松，當天有許多變裝跑者跟他一起跑步做公益。

蔡咏鍀表示，北港媽祖盃全國馬拉松報名至11月1日，歡迎大家踴躍報名。