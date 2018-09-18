農家子弟迎娶美人腿公主 百萬曳引機群超吸睛

大型曳引機隊行經埔里市區，引起民眾注意。（圖由林玉雪提供）

2018-09-18 13:28

〔記者佟振國／南投報導〕田間鬆土耕作常用的大型曳引機，稍加巧思也能成為娶親神器！南投縣埔里鎮青年農民洪竣華娶親，他與朋友特別開著多部大型農耕曳引機組成的車隊，娶回曾獲選美人腿公主的美嬌娘楊薏瑜，沿途吸引眾人目光，還有民眾直呼「比開雙B轎車還氣派」，獨特的迎娶方式也讓新人永生難忘。

今年30歲的洪竣華出身傳統農家，雙親洪順德、林玉雪在埔里鎮合成里大坪頂栽種百香果、葡萄，25歲的新娘子楊薏瑜也是埔里人，自幼即隨父母移居台中成長、求學，但神通廣大的月下老人還是讓美麗的埔里姑娘嫁回埔里。

楊薏瑜有雙美麗長腿，2年前報名參加埔里鎮農會舉辦的第10屆美人腿公主選拔，獲得最佳台風獎，並以1年時間擔任農會的行銷推廣大使，除了茭白筍，大坪頂百香果也是重要經濟作物，到當地向農民請益時而結識現在的丈夫洪竣華，1年多的交往決定共度一生。

由4部大型曳引機及4部豪華轎車組成的8部迎親車隊，從大坪頂家中開往埔里市區新娘下榻的飯店，由粉紅色心型氣球裝飾的曳引機開在路上，吸引眾人目光，洪竣華依傳統儀式迎娶，再將新娘楊薏瑜拉上曳引機，前往餐廳宴客，接受眾人的祝福。

出身傳統農家洪竣華認為，曳引機就像是現代鐵牛，農耕過程扮演重要角色，農民可以沒有車，但不能沒有曳引機，在籌備婚禮時就想以曳引機迎娶新娘子，希望他們的愛情就像這支鋼鐵部隊，永遠牢固，從不懈怠。