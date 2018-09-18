「菜英文」改好了！ 「桃園77藝文町」今開幕

園區內的地圖日前被民眾抓包將廁所「Toilet 」英文拼成「Tolet」，今正式開幕已更正為「Restroom 」。（記者魏瑾筠攝）

2018-09-18 13:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕試營運一個月的「桃園77藝文町」上月的農曆七夕開始試營運，今天正式開幕！經桃園市政府文化局登錄為歷史建築的桃園警察局日式宿舍群，去年10月完成整修後，招商進駐咖啡廳、手作坊等，變身為「桃園77藝文町」。

桃園市長鄭文燦今天出席揭牌典禮表示，「桃園77藝文町」可以辦小型展覽、展演，也有手作坊，現場呈現日治時代警察的生活，同時也包括美食體驗，試營運至今已累積3萬5千參觀人次，成為修復活化的典範，鄰近還有復興135文化會館、中華路公民會館、大廟口日治時期的派出所等藝文景點進行串連，成為桃園的文化聚落。

位於桃園區中正路77巷、距桃園火車站僅5分鐘路程的「桃園77藝文町」，前身為日治時期官署宿舍，占地3250平方公尺，不僅是桃園少數保留完整的宿舍群，也見證桃園市街的發展脈絡，閒置10多年後，市府投入7500萬餘元進行活化，歷經2期修復工程、調查研究與促參規劃等，採OT（Operation Transfer，政府出資興建、民間機構營運）方式營運，園區內濃厚的日式風情，試營運期間吸引許多民眾搶「鮮」參觀。

「桃園77藝文町」營運長邱浡洧說，試營運期間假日入園人數最多達6千人次，平日入園數也有約1200人次，多次參觀的回客以桃園區的居民居多，而一旁的統領廣場於15日起試營運，也帶來不少人潮，未來會舉辦各式展演活動，吸引更多民眾上門。

邱浡洧說，「桃園77藝文町」園區內4棟建築分別規劃為展演工坊「六藝展覽館」、文創食堂「大正九年」供應無菜單料理、手作教室及咖啡廳「come true coffee」，戶外有開放式的祈福亭及廣場，可辦草地音樂會、提供街頭藝人展演空間，假日有「七桃市集」，每週一休園，9月至11月陸續推出「印象桃園」、「草地辦趴音樂會」，還有「警察大人說故事」常設展覽。

然而，「桃園77藝文町」開幕前也發生小插曲，有眼尖民眾發現入園處的園區地圖及園區內的兩處地圖看板所標示的英文錯誤，將廁所的英文「Toilet」寫成「Tolet」，質疑園方搶開幕卻鬧出「菜英文」，今天已完成修正，改為「Restroom」。

園區內的地圖日前被民眾抓包將廁所「Toilet 」英文拼成「Tolet」，今正式開幕已更正為「Restroom 」。（記者魏瑾筠攝）

「桃園77藝文町」充滿濃厚日式風情，吸引民眾前往參觀。（記者魏瑾筠攝）

「桃園77藝文町」充滿濃厚日式風情，吸引民眾前往參觀。（記者魏瑾筠攝）