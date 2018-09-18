「打狗魔幻地誌」 實境遊戲穿越百年公園

「打狗魔幻地誌」邀11位藝術家以各種令人意想不到的創意，探索打狗公園中不為人知的精彩故事。（記者黃佳琳攝）

2018-09-18 13:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「打狗魔幻地誌－認識打狗公園的Ｘ種方法」展，即日起至10月14日在「登山35哈瑪星再生基地」熱鬧展開，11位藝術家以各種令人意想不到的創意，探索打狗公園中不為人知的精彩故事。

位於壽山中神祕的打狗公園，見證了高雄的轉變，一個在百年前的規劃，讓原本僅是作為開採使用的壽山，扭轉成了現今壽山的風貌，透過「打狗魔幻地誌」展邀民眾進入過去的高雄，認識曾經的打狗。

「打」展覽由11位藝術家創作10件為打狗公園量身創作的藝術作品，蔡漢正的「看見“老”高雄」以在地歷史情感，觸動對於老照片的凝視，完成一份穿越劇影像；林順發的「TAKAO Bag 打狗包」，從壽山周遭拆除建物所撿拾到的廈門磚、咾咕石和各式馬賽克地磚，將其改造成時尚包款，透過不同的視覺表現傳遞文化訊息，改變觀看文化的視角。

此外，展演更結合實境遊戲，由林子雯、江芷均設計的「魔幻逃亡記」打狗公園歷史探險實境遊戲，讓觀眾化身玩家，在展覽中經過六道關卡，透過「行山」的移動與解救的過程，完成謎題，打造獨特的打狗魔幻體驗。