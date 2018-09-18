家有幼兒福音 基隆每區有教保中心、每週有親子活動

基隆市各個行政區均有教保中心，圖為親子在室內玩桌遊。（記者俞肇福攝）

2018-09-18 13:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天指出，市府提供親子活動，讓2至6歲幼兒及家長學前教保新知、推廣幼兒共讀及親子體能互動等，讓親子週六不無聊；全市7個行政區共有8個據點，本週起到明年7月共99場，週週都有親子課程。由於反應熱烈，家長報名手腳要快。報名網址http://goo.gl/Uw0j2q，歡迎家長每週六或日上午9點，和子女一同參與，創造美好的週末回憶。

各區教保中心於每週六或週日的上午9時至12時，規劃親子遊戲、親子桌遊、親子廚房、昆蟲生態等互動課程，各區教保中心活動據點如下：（暖暖區）暖暖國小、過港幼兒園（仁愛區）安心幼兒園光華分班（信義區）東光國小（中正區）中正國小（中山區）中華國小（安樂區）建德幼兒園（七堵區）安心幼兒園百福分班。

林右昌表示，現代雙薪家庭，家長陪伴孩子的時間普遍不多，陪伴的品質將更重於量！教保中心規劃的活動，強調親子互動、共學，讓家長可以和孩子一起動手做、動腦玩。過去在暖暖、過港、光華3個教保中心辦的活動，場場秒殺爆滿！

林右昌說，他看到家長對孩子陪伴的需求，今年開始，在7個行政區都設有活動據點，而且每週都規劃有親子互動課程，邀請不同領域且經驗豐富的老師群，設計親子音樂、繪本、生態、體能等生動有趣的互動課程，啟發幼兒感官知覺與自我探索思考能力，刺激幼兒的大小肌肉發展，也藉由活動讓家長瞭解學齡前教育的多元與孩子的特性，引導親子在共學共玩的過程中，提升良好的互動關係。