居民有感建設 竹市中華路四段新闢道路啟用

新竹市府今天舉辦「中華路4段451巷至409巷道路新闢工程」啟用典禮。（記者王駿杰攝）

2018-09-18 13:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府今天舉辦「中華路4段451巷至409巷道路新闢工程」啟用典禮，市長林智堅表示，該段道路啟用後，近在咫尺的鄰居終於不用再繞一圈才能互相往來，不僅增加便利性，健全香山區交通網絡。也提供民眾安全的交通環境。

林智堅指出，民眾過去從409巷穿越到451巷必須穿過平交道，繞過中華路才能到達，相當不便例，過去附近大型社區更曾因道路狹小，導致延遲火災救護工作，且當地處窪地，更有積水問題，拓寬該道路，一直是當地居民期盼的工程。

林智堅說，過去因土地產權問題，十多年來一直無法解決，終於經立委柯建銘、地方議員及里長協調下，市府投入經費在去年12月底開工，經8個月總算完成長265公尺的連通道路。

工務處長陳永源指出，中華路4段451巷至409巷新闢道路完工後，增加長約235公尺，寬6公尺的雙向車道，另外中華路451巷口則針對長約30公尺的既有道路進行重新刨舖，全線路段除道路基本品質及排水要求外，也透過夜間照明及臨鐵道側的簡易圍籬設置，打造明亮舒適的交通道路環境，提升用路人的安全。

陳永源說，未來第二期409巷到181巷的道路打通工程目前也已經發包，估計下個月就可開工，後續工程將一路串聯到中華路4段181巷，讓香山交通更便利。