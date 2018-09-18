砸2百萬送小孩加拿大求學 家長抗議受騙：只換來私中成績單

投訴家長遞交陳情書給桃園市政府教育局主任秘書賴銀奎（左）。（記者陳昀攝）

2018-09-18 13:05

［記者陳昀／桃園報導］前身為哥倫匹亞語文短期補習班的哥倫匹亞國際學院（CICT），以加拿大哥倫比亞大學台灣分校招生、號稱可取得雙學籍，上月底卻被市議員踢爆，學籍實則設在桃園市某私立高中，有家長自覺受害，今天和桃園市長參選人朱梅雪一同到桃園市府前抗議，要求交代；市府教育局回應，該補習班有意轉型實驗教育，但還沒取得立案證書，市府將跨局處組專案小組調查。

投訴的學生家長沈太太說，她透過CICT將小孩送到加拿大唸書，因預收一學年費用、前後已投入200多萬，結果上月底看到報導嚇得趕快將小孩帶回台灣，但業者不願退費，最後還拿到桃園某私立高中的成績單，讓她更感莫名其妙。

朱梅雪、桃園市產業總工會等單位今天召集10餘人到市府前抗議，他們說，CICT還沒確定取得立案證書就已開始招生，教師連基本勞健保權益都沒有，且該機構還違法使用申請許可以外的區域，市府卻未積極處理，要求市府教育局不該再視而不見。

教育局則正面回應，願立刻與投訴家長會面，市府也將針對CICT組成跨局處小組深入調查，保障學生與家長權益。