全國最大按摩椅製造商 和發園區新廠落成啟用

2018-09-18 12:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣知名的的健康家電品牌大廠「督洋生技（tokuyo）」，斥資2.5億元在高雄和發產業園區打造新廠，今天舉行啟用典禮，5年內將創造10億元年產值、100個就業機會。

高雄市副市長史哲致詞時表示，感謝「督洋生技」董事長粘振雄投資高雄，從去年初動土到今天落成，短短不到2年時間展現超高效率，成為和發產業園區的先驅標竿企業。

史哲強調，和發產業園區採公共工程與進駐廠商建廠同步作法，使得「督洋生技」這種拼經濟、講效率的廠商，能加速投入生產，加上近期中美貿易大戰，也讓台灣有了發展機會，「市府將持續排除投資障礙，讓前來高雄創業設廠、做生意變得很簡單」，期待更多優質企業選擇投資高雄、壯大台灣。

「督洋生技」是全台最大按摩椅設計製造商，產品以健康家電為主，並以「tokuyo」品牌按摩椅，打響MIT名號。

督洋董事長粘振雄表示，近期中美貿易大戰，讓台灣廠商有了發揮契機，他稱讚和發產業園區區位極佳，30分鐘內可達機場、港口和高鐵站，加上高雄港具有貨運優勢，園區公共設施完善，於是決定來高雄設立新廠，將高端的生產技術與能力根留台灣。

高雄市經發局長李怡德強調，拼經濟很重要的先決條件，就是土地的提供，高雄鎖定「工業區更新、港灣轉型、新園區開發」三大主軸，持續推動仁武航太園區、橋頭科學園區、南星循環專區、亞洲新灣區等開發計畫，吸引新興產業投資高雄。

李怡德說，全球最大封裝測試廠日月光更新擴廠，上週蘋果供應鏈大廠台郡科技，也宣布進駐和發園區投產5G毫米波，華邦電投資案也即將於下個月初動土，高雄產業經濟前進，陸續可見豐碩成果。

經發局表示，除了「督洋生技」，已有52家廠商登記進駐和發園區，購地面積41公頃，佔可出售面積60%，剩餘土地有限，有需求的企業可電洽07-3315398，或上網http://www.kcghofa.com.tw查詢