世界最美麗海灣嘉年華 9月27日澎湖拉開序幕

世界最美麗海灣組織年會系列活動，將以特色大偶踩街團揭開活動序幕。（記者劉禹慶攝）

2018-09-18 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世界最美麗海灣組織第14屆世界年會，將於9月27日在澎湖舉行，計有23國，超過50個城市，將近250位國內外城市代表齊聚一堂，澎湖縣長陳光復預估將為澎湖帶來10萬旅遊人次，同時也攸關拓廣台澎國際視野。

進入緊鑼密鼓籌備階段的世界最美麗海灣組織年會，今日由澎湖縣長陳光復正式向外說明系列活動規劃，澎湖國家風景區管理處長陳志賢、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、黃春燕及澎防部政戰主任劉強華等人都到場，並邀集澎湖各旅遊團體負責人與會，一同行銷世界最美麗海灣嘉年華會系列活動。

年會以「海洋之愛」為主題，除邀請海內外重要海洋保育人士擔任講者外，並同時舉辦全球海灣暨港灣城市高峰論壇、2018海洋環境與氣候變遷國際研討會、全球海洋城市博覽會。探討海洋環境、永續觀光、地方經濟等重要海洋城市發展議題， 透過建立海灣城市交流互動平台，全方位探討海洋議題並分享全球海灣治理及發展的創新思維。

9月27日開幕式安排踩街活動，邀請特色大偶踩街團領軍，更有遠東航空空姐團、慈善選美皇后佳麗團、、澎湖郵局及澎防部悍馬車亦將組團參加，晚間在觀音亭休閒園區舉辦晚會，以「海洋．澎湖．融合」為主題，透過嶄新的劇場式展演融合光雕影像，並邀請空軍戰機衝場表演；一系列嘉年華活動也從9月份 一路展演到11月，將有專屬嘉年華遊行、海灣之夜、音樂會、運動賽會、精采多元的 展會與論壇等，