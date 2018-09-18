世界水會議談「水未來」 我官員受邀演講

水利署長賴建信獲邀於世界水會議專題演講。（圖由水利署提供）

2018-09-18 12:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣經驗分享給全世界！今年在日本東京舉行的「2018年世界水會議（World Water Congress）」以「形塑我們的水未來（Shaping our Water Future）」為主題願景，我由水利署長賴建信率團參展並受邀發表專題演說，分享水資源穩定供應及公司協力流域學習經驗。

「世界水會議（World Water Congress）」為國際水協會每2年舉辦1次的國際大型會議。本次會議共有來自115個國家會議代表參與，同期間並舉辦展覽會吸引2萬1千位買家參與。而國際水協會（International Water Association，IWA ）是目前世界最主要的水務協會，總部設於荷蘭海牙，會員橫跨全球165個國家及地區，約有8500個會員、530個團體會員。

為拓展台灣水產業國際市場，本次由水利署率領包括財團法人中興工程顧問社、財團法人商業發展研究院、淡江大學、國家實驗研究院國家高速網路與計算中心等國內智慧水務相關業者與單位參加本次展覽，希望能進一步拓展台灣水產業國際市場。

本次台灣館展區以「智慧防汛」為主題，內容涵蓋端（Edge）、雲（Cloud）、應用（App）模式，並帶入水利產業相關產品、服務或系統，展現台灣在有效預測淹水情形與全面監控災情方面，積極發展智慧化水情及管理決策系統，藉由感測元件及通訊技術精準掌握降雨與水位資訊，並配合即時淹水預警模式與物聯網之大數據分析技術，提供淹水預測與災情全面監控，達到預先防範、即時應變、決策建議之效。

本次參展不僅讓外界了解台灣於水資源物聯網及智慧防汛投入的努力，也吸引到丹麥、日本及美國新創公司廣泛的興趣，尋求合作的機會。而我代表團也利用機會發展外交，拜會了日本國土交通省水管理‧國土保全局、河川整備研究所、東京都建設局河川部、日本氣象協會，交流彼此面對氣候變遷建立韌性城市的發展策略。