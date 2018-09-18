愛不分國界 扶輪社捐8萬美金預防、治療失智症

台北信義扶輪社經新竹縣湖口鄉公所媒合，申請通過全球獎助金計畫，捐贈美金8萬餘元給寧園安養院協助失智症預防及治療。 （記者廖雪茹攝）

2018-09-18 12:21

［記者廖雪茹／新竹報導］台北信義扶輪社關懷失智症的預防及治療，經新竹縣湖口鄉公所媒合，申請通過全球獎助金計畫，偕同韓國姊妹社及友好社訪視寧園安養院，捐贈美金8萬餘元（約240多萬台幣），將協助減緩失智老人症狀惡化，提升生活自理能力。

位在新竹縣湖口鄉的寧園安養院，由衛福部社會及家庭署委託天主教會新竹教區承辦，為全國首座公辦民營失智症照護機構，兼收容重癱植物人及慢性精神病患，合計約228人。院方表示，但有75%以上為中低收入戶，家屬無力或乏人付擔，長期得仰賴社會大眾的捐助。

台北信義扶輪社社長范振松，本身湖口人，經湖口鄉長林志華得知寧園安養院的困境，在去年底申請全球獎助金計畫，遠送美國芝加哥總部審查（全球共有70多案），歷經8個月審核程序，通過補助美金8萬2295元。

范振松邀集東光陽扶輪社、釜山光復社兩家韓國姊妹社，以及宜蘭西區扶輪社、花蓮中區扶輪社、霧峰扶輪社、新竹新湖扶輪社、逍遙會等5家友好社共60餘人訪視寧園，院方安排鼓隊表演迎賓並致謝。

寧園院長段雷表示，計畫申請期間，十分感謝台北信義扶輪社社長和夥伴們的熱情協助，讓寧園很感動。此計畫符合扶輪社提倡的「疾病預防及治療」，將提供失智症衛教宣導及篩檢，導入非藥物輔助療法，並透過相關輔療服務方案及環境修繕，協助患者及家屬正向面對疾病照護，提升生活品質。

此外，適逢台北信義扶輪社31週年紀念，17個社團特別將花籃經費2萬4000元，改為寧園添購約600公斤白米；與會的8個扶輪社，更各捐1萬元購買尿布、看護墊。湖口鄉公所也捐贈一批毛毯共襄盛舉。