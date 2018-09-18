中秋當心！彰化放鞭炮有限制 至少罰3萬

2018-09-18 12:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋節快到了，民眾團圓烤肉聚會，免不了施放爆竹煙火，感受過節氣氛，不過，歡度佳節同時，可別忘了彰化縣不僅有「禁炮令」時段，更有不能亂放的裁罰，還有不能讓12歲以下小朋友單獨施放爆竹煙火，一旦獨犯前述3種情況，經查獲者將會吃上3萬元到15萬元不等罰鍰。

消防局災害預防科長張恭維表示，上述執法依據的法源精神來自「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，全縣今年到目前為止，消防局已開出2張違反爆竹煙火自治條例的罰單，顧及當事者首次觸法，都以最低罰3萬元裁罰，以收嚇阻作用。

張恭維指出，消防局執法可是「六親不認」，查獲就絕不寬容，民眾不要心存僥倖，違法被抓既要繳交罰鍰，爆竹煙火還會被扣留或沒入，民眾和宮廟與機關團體千萬不要以身試法。

張恭維說，爆竹煙火自治條例除了規定晚上10點到清晨6點，這期間禁止施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，同時條例中也要求施放爆竹煙火要依照產品使用說明和注意事項，未遵照產品規定的施放標準，即使在白天可施放時段同樣觸法。

全台各地施放鞭炮發生意外頻傳，小朋友又是高危險群，為此，爆竹煙火自治條例規範12歲以下小朋友要由家長陪同，才能在規定可施放時間點內施放。

因應法條規定，消防局啟動「中秋暨國慶爆竹煙火管理」專案計畫，全縣各消防分隊依照轄區權責編排臨時勤務，全面針對縣內爆竹煙火列管469家，包含販賣場所、香鋪行、可疑處所、廢棄工廠、工寮或隱蔽地點的房屋，加強爆竹煙火安全查察，同時對於商店、賣場、量販店、五金行、書局等相關爆竹煙火販賣場所，加強查察有無販賣未附加認可標示或達管制量以上的爆竹煙火。

另一方面，消防局連日來經由各管道，加強執行爆竹煙火減量施放與使用安全宣導觀念，其中，父母、監護人或其他實際照顧兒童的人，若讓12歲以下小朋友自行施放一般爆竹煙火時，大人未陪同在場，經查獲消防局將開罰。