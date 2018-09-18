妻幫嬤剝蝦被說心機重 老公神回覆超狂…

2018-09-18 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕還沒結婚就先想到家產？一名男網友日前參加家庭聚餐，表弟的女友看見當天他妻子幫阿嬤剝蝦、夾菜，竟問他，「你老婆狂巴結你阿嬤，是為了分家產嗎？」讓他有一股想勸表弟放生的衝動。

這名男網友到臉書社團「爆廢公社」，發文表示，每到了九月，都會舉辦一次家族聚餐，聚餐中晚輩幫阿嬤夾菜、剝蝦、挑魚刺是他們的傳統，當天剛好原PO妻子坐在阿嬤隔壁，就很自然地幫阿嬤服務，沒想到聚餐完，表弟剛交往沒多久的女友就跑過去，「小聲半開玩笑的口吻跟我說你老婆心機好重，狂巴結你阿嬤，是不是有什麼企圖～分家產嗎？！」

原PO聽見不甘示弱也小聲回應，「觀察入微，但可惜我家財產不及這位姐姐家一半，還沒嫁過來，妳還可選擇歐！千萬別跟這位姐姐一樣！別跟自己的公主未來過不去」，表弟女友聽完一臉尷尬，這件事也讓原PO當天不斷思考，「可不可以半開玩笑的勸阿弟離開她！」

網友看了紛紛回應，「唉！年輕人終究是年輕人，小輩幫長輩這是正常的，誰心機重啊...」、「透個縫給表弟吧！表弟...下次叫你女友做阿嬤旁邊剝蝦給阿嬤吃，看看有沒有家產可以分！」、「自黑好蠢～蠢出天際了」、「有夠白目，甚麼話可以說，甚麼話不能說不知道嗎？」