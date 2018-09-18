高雄五合一「MAAS」月票需另購新卡 議員建議舊卡免費升級

2018-09-18 11:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司即將發行全台首張五合一「MAAS」吃到飽月票，但因卡片本身是最新款，與其他一卡通卡不相容，須再付 100卡費﹔高市議員陳信瑜認為對卡友不公，要求相關單位研擬整合方案，讓一卡通持有者可直接升級，不用多繳卡費、原有儲值也要轉移。

交通局說明，五合一卡為第二代卡，與第一代不同，所以無法使用一代卡直接轉換成五合一卡（MAAS卡、取名Men go卡），初步已向中央申請補助經費，提供前10000名購卡者補貼卡費，另新學期進入高中職的新生會領到一卡通學生證，也屬於一卡通二代卡，能直接轉換為五合一卡。

MAAS源自交通部推動的公共運輸行動服務（Mobility as a Servic）計畫，也稱多合一吃到飽月票，主要是將多元運具與電子票證整合後，搭配吃到飽模式，以更便利、更優惠等誘因，全面提升公共運輸使用率。

由交通部運研所主導的高雄MAAS卡，可用於捷運、公車、輕軌、公共腳踏車、渡輪等5種運具，目前已有少量試用中，暫定九月底公開發行。

陳信瑜表示，五合一卡價格有優勢，也很方便，但申購者需額外多付100元買新卡，先前的卡等於多餘，或者帶著2張卡在身上，或者放棄舊卡，但這樣都很可惜。

她無法理解為何不能整合技術﹖讓舊卡可以直接升級﹗避免持卡者再花錢購買新卡，要求交通局應與相關單位討論，提出更便民的方案。