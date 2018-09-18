六家國小女排稱霸全國5大排球錦標賽 韻律體操也亮眼

新竹縣六家國小校長何明星（右）今天率領該校排球隊的「女神們」到縣府獻獎，展現她們努力後的驕傲。（記者黃美珠攝）

2018-09-18 11:56

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣六家國小透過學生社團而非體育專班育才，卻發展體育代表隊有成，除了成軍近10年的女排隊從去年9月到今年6月的106學年度期間，連續捧回全國5大排球錦標賽冠軍，打造了一批排球場上的「女神」們。成軍才1年的韻律體操校隊也在今年的全國韻律體操錦標賽中表現不俗，中年級團體組在「棒」的項目拿到冠軍，高年級成隊獲季軍，連首次出賽的低年級團體組在徒手項目也有第4名的表現。

該校校長何明星說，六家國小開辦學生社團多達7、80個，其中有近20個發展到最後成為學校的代表隊，不論在縣內、縣外戰績都很亮眼，除了藝文、科學領域的，排球、拔河、韻律體操、以及桌球隊更是在全國性比賽都有佳績。

特別是女子排球隊，她們在上1個學年度接連參加全國永信杯、華宗盃、北港媽祖盃、以及和家盃的比賽，原則上這4大盃總積分要在全國前12強才能晉級最後的中華盃。

何明星說，該校的女排選手們一路過關斬將，不僅在前4大盃統統摘金，篤定出賽中華盃後又奪冠，成為新竹縣空前第1支抱回全國國小5大排球錦標賽冠軍的隊伍。

現在這群已經升為6年級的排球隊「女神」們自許，希望今年下半年到明年畢業前能繼續保持前述佳績，替自己的小學生活寫下「10全10美」的光輝 一頁作為畢業禮。

而該校韻律體操校隊今年也在全國韻律體操錦標賽中表現不俗。除了前述團體組的成績，個人部分，高年級簡鈺珈在「棒」、跟「帶」這2個單項都拿到全國第3，個人全能也是全國第3名，很不容易。