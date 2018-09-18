改善農業缺工 中市農會推假日農夫深度體驗

台中市農會、農委會與台中科技大學及修平科技大學簽署合作備忘錄。（記者歐素美攝）

2018-09-18 11:37

〔記者歐素美／台中報導〕為解決農業缺工問題，台中市農會配合中央政策，10月起將推出4梯次的「假日農夫、農樂共享」活動，讓喜愛栽種的民眾，來當假日農夫體驗農事；今天並與台中科技大學及修平科技大學簽署合作備忘錄，未來兩校休閒學系學生將透過實習及戶外教學等方式投入農業體驗，除提供學生不一樣的學習方式，也有助於改善農業缺工問題。

農委會為改善農業缺工情形、拓增新勞動力，已規劃推動農業技術團、農業耕新團、產業專業團、農機代耕團、外役監團等農業人力團計畫，以補充農業勞動人力，並作為推動農事服務的基礎。為因應地區農業缺工需求，提升農村人力運用效率，建置短期大量勞動力預警機制，擬針對重點缺工產業，以假日農夫團的配套措施緩解缺工需求，並運用農業缺工好幫手APP，提供農民便利的缺工需求登記，增加農業打工機會的普及率。

台中市農會林育葦總幹事表示，針對農業重點缺工產業，調查短期且簡易型的農務人力需求，除了透過媒體管道及農業缺工好幫手APP推廣說明會引導民眾深度體驗外，也希望藉由推動產學合作的扎根學習，讓農業技術傳承從學生學習開始就導入啟蒙，運用學生服務學習時數、媒合四健會或企業團體公共服務等，讓更多不同對象參與農事服務。

台中市農會將舉辦4梯次「假日農夫、農樂共享」活動，包括10月13日大甲芋見幸福、10月27日石岡橘子紅了、11月3日新社花現菇城及11月25日和平榮耀盛柿等深度農業體驗行程，讓喜愛農業栽種的民眾，有機會當假日農夫體驗農事，一起揮汗田園。

台中市農會今天並與台中科技大學及修平科技大學簽訂合作備忘錄，讓兩科大休閒系學生可透過實習及戶外教學等方式，參與農業深度學習體驗。

台中科技大學企業管理系主任張詠盛及修平科技大學觀光學院院長張千雲代表，與台中市農會總幹事林育葦簽約。兩人表示，與台中市農會共創多元教學結盟，讓學生有機會參與農業深度學習體驗，非常難得，也希望藉此培養新血，降低農業缺工的困境。