彰化首座「英文愛的書庫」這校雀屏中選

2018-09-18 11:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣首座「英文愛的書庫」將落腳彰化市南興國小，該校推動閱動有成，今年榮獲教育部評選為閱讀磐石學校獎，校長柯伯儒表示，空間修繕工程現在進行式，預計本學期下學期，明年2月左右，即可啟動，將來英文書庫啟用後，將提供全縣小學借閱共享，一來提升小朋友的英文閱讀力，同時讓「共讀分享，智慧循環」的理念在校園萌芽。

柯伯儒說，上個月，台灣閱讀文化基金會人員實地會勘校園環境，對於學校將利用由家長會協助成立的幸福書庫的現有空間，另外再成立「英文愛的書庫」場地很適合，尤其目前幸福書庫80箱書籍中有一半的英文書，將來再增加專屬的「英文愛的書庫」，預計募集50箱英文書、每箱1萬元，這部分基金會已經答應會幫忙找企業資源，希望明年2月讓這座全縣首座特製書庫「英文愛的書庫」正式誕生。

彰化縣從2005年開始推動愛的書庫，目標「1鄉鎮1書庫」歷時12年今年終於達標，第1座愛的書庫於員林市員林國小設置、離達標的最後1哩路愛的書庫由竹塘鄉田頭國小接棒後，宣告完成勾勒全縣愛的書故閱讀地圖的最後1塊拼圖。

縣府教育處統計，累計全縣小學校園共28座以中文書籍為主的愛的書庫，有2000多個書箱、近8萬冊圖書，書籍來源廣泛，主要由台灣閱讀文化基金會協助募書，還有各校家長會、個人、企業捐書等。

繼愛的書庫後，為讓小學教育與國際接軌，教育處今年選定南興國小規劃設置「英文愛的書庫」，該校同時也有國際教育中心的場地，成立「英文愛的書庫」，既能以英文領航連結全球，更用閱讀航向國際教育的藍海。

根據台灣閱讀文化基金會統計，彰化縣104至106學年「愛的書庫」平均借閱流通率68.5%，遠高於平均流通率約55%。