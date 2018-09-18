創意「認祖」 新竹縣史館10週年慶徵選創意族譜

新竹縣長邱鏡淳（左3）、縣府文化局長張宜真（右3）今天帶著創意族譜的範例，號召有興趣的人一起投入創意族譜的「追根究柢」行動。（記者黃美珠攝）

2018-09-18 10:38

［記者黃美珠／竹縣報導］這年頭什麼都要搞創意，就連族譜也可以！

新竹縣縣史館啟用10年了，縣府文化局為了替感覺比較「剛性」的縣史館平添幾分柔軟和親和度，即日起到10月20日止，以「知族常樂」為名號召鄉親一起來做創意族譜，一新傳統族譜面貌。表現突出的，不管是國小學生還是社會人士，都有機會拿到1000元到5000元不等的獎金。

縣長邱鏡淳說，新竹縣最重視宗親、家族，只是社會變遷且少子化後，許多年輕人連家族親人都不熟悉了，更別說是認識族譜。

這個創意族譜徵選，期待大、小朋友透過製作族譜，了解自己血脈的源流，再以新世代的表現手法，有趣、幽默地製作出富含創意的族譜，從中間接再次凝聚家族向心力。

文化局長張宜真、機要秘書謝一如今天就帶來易姓、蘇姓家族的創意範例，當中有人發現自己的先祖原是務農者，還特別在長輩的名字旁加上竹筍等作物照片。

張宜真說，新竹縣縣史館從1999年成立籌備處掛牌運作，2008年8月正式啟用，成為宜蘭縣史館之後，第2座北台灣重要的文史資料典藏研究中心。

裡面蒐羅有新竹縣從清代至今的珍貴文獻與檔案，如新竹州圖書館時代之研究調查資料、圖書及知名文學作家吳濁流的手稿、墨寶、剪報及出版品等文獻資料。

也正因如此，縣史館在一般人眼中感覺頗有「可遠觀而不可褻玩焉」的FU，他們希望透過創意族譜，讓縣史館予人更親近的感受。

這次徵選對象分國小組和一般組。前者限定新竹縣內國小學生。一般組：後者又分新竹縣內國高中學生，以及住在境內、或目前正在新竹縣求學或就業的大專院校以上學生跟社會人士。

有意參加者，請於10月20日前，把作品寄交新竹縣政府文化局史料文獻科（30295新竹縣竹北市縣政九路146號）即可。詳情可到文化局官網查詢，或電洽03-5510201轉707。

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