好市多3C展示機全被小孩霸佔 她氣炸列舉誇張行徑

女網友去好市多要買iPad時，發現展示區的平板全被小孩霸佔，走過去和其中一名小男孩詢問可否借手上的平板試用，小男孩竟回說：「我不要！我媽媽說我只能玩一個小時，給你用我就沒時間玩了！你去旁邊找別人！」（資料照）

2018-09-18 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多內有販售不少3C產品，也有提供展示平台供消費者試用，不過有網友分享先前消費經驗，指出當她去中壢店要買iPad時，展示區的平板全被小孩霸佔，走過去和其中一名小男孩詢問可否借手上的平板試用，小男孩竟回說：「我不要！我媽媽說我只能玩一個小時，給你用我就沒時間玩了！你去旁邊找別人！」讓女網友氣到傻眼。

女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」指出，當她聽到小男孩的回應之後十分生氣，後來和旁邊另一個小孩借平板，這位小孩則是不甘不願地把平板遞過來，用不到一分鐘，小孩就在催：「看好了嗎？可以還給我了嗎？我的遊戲人物快死掉了！」隨後就伸手過來把女網友的程式關掉，打開遊戲。

女網友眼見小朋友此舉幾乎快氣炸，原本想找店員幫忙，但媽媽害怕店員被小朋友的爸媽責罵，所以就勸女網友去拿商品介紹卡比對資訊就好，女網友質疑：「這些展示品是給消費者選購用的，什麼時候變成兒童寄存遊戲區了？」強調父母要讓孩子玩展示品無所謂，但是否該教一下孩子的禮貌？

許多網友看到此次消費經驗後也紛紛有感而發：「這就跟沙發椅子睡滿一堆人一樣，某些東西假日都不能試用。」、「希望這樣的家長看到以後可以負責一點。」、「在賣場好像能看到各式各樣的人，真是開眼界…」、「這種狀況不止在好市多，到處都有。」、「昨天也想買新平板，一樣遇到兩兄弟小朋友霸佔玩遊戲...於是放棄了！」