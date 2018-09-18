搭國道客運中秋來宜蘭 市區公車1段票免費

2018-09-18 09:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］中秋連假即將到來，今年交通疏運，除國道首次於連假前、後1天，實施上午6點至下午3點免收費外，蘇花公路蘇澳至崇德段，也首度在連假期間，禁行21噸以上大貨車；另外，連假搭乘國道客運來宜蘭，今年除同樣享有85折優惠，如於縣內繼續轉搭客運，也可享有市區公車1段票免費的優惠。

中秋連假即將於22至24日到來，根據縣政府交通處分析，國道5號連假首日以南下車流為主，最後1日以北上車流為主，預估日平均交通量，南北雙向可達7萬輛次，南下車流集中在前2日的上午及下午，北上則集中在後2日的下午至午夜。

交通處指出，今年全國國道首度實施上午6點至下午3點免收費，深夜0點至凌晨5點同樣免收費，連假前2日南下於上午7點至中午12點實施高乘載管制，北上則於後2日的下午2點至晚上9點實施。

蘇花改及蘇花公路部分，交通處分析，蘇花改通車路段往花蓮方向的車流量，於連假前1日及首日的上午7點達最高峰，依據過去的歷史資料，如蘇花改當項每小時車流量達900輛次，就會發生壅塞狀況。

交通處指出，將協請警方，於蘇花改前端與末端的交通瓶頸點進行交通疏導，並要求交控中心，依照車流狀況，調整號誌秒數，至於蘇花公路蘇澳至崇德段，也首度在連假期間，禁行21噸以上大貨車，禁行時間主要於首日的上午5點至下午5點及後2日的上午9點至下午5點。

另外，搭乘國道客運來宜蘭，除同樣享有85折優惠，如於縣內繼續轉搭客運，也可享有市區公車1段票免費的優惠，連假期間也將加密直達車班次，並持續試辦「市府轉運站-傳藝中心」及「板橋轉運站-羅東」等3條國道客運臨時路線。

交通處指出，除國道客運外，鐵路也將在連假期間加開北、宜、花區間快車，並停供北宜100元優惠票價，普悠瑪及太魯閣等自強號將發售無座票，每班限發售120張，並提供8折優惠。