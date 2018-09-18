09/18 各報重點新聞一覽

中國官媒、內容農場近半年假訊息。

2018-09-18 06:11

自由時報

遏制假新聞 擬修國安法阻造謠

網路假消息、假新聞層出不窮，跡象顯示多數訊息源頭來自對岸中國，藉以破壞台灣民主，打擊政府執政威信；內政部高層昨指出，現研擬修正「國家安全法」等法規，遏制網路世界假訊息流竄。

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土地糾紛 被判拆屋還地 推柴油桶闖法院

苗栗縣六十六歲男子湯逢泉昨下午開著載有每桶容量三百公升的八個藍色大油桶大貨車，到苗栗地方法院及地檢署，將後車斗對著大廳大門口，湯男爬上後車斗不斷叫囂「司法不公」，並將油桶一一推入大廳，桶內柴油、廢機油流出，院檢大樓頓時滿布刺鼻油氣味，這時湯男揚言點火自焚，險釀大災，法警六分鐘後將他制伏，這些油料數量尚難估計，若都裝滿油、即達兩千四百公升，一旦引燃，苗栗院檢恐陷入火海，後果難料。

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亞馬遜中國員工收賄 盜賣個資

美國電商巨擘亞馬遜出現內鬼，中國分部員工涉嫌收取賄賂、盜賣個資，包括提供內部系統資料、協助刪除負面商品評論、恢復被禁用的帳戶等；目前亞馬遜已展開調查，並撤換中國分部高層主管。

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蘋果日報

美重稅進逼 陸恐拒談判 我經濟部長：網通 資訊業可能受影響

美中第二輪貿易戰一觸即發！美國《華爾街日報》上周六報導，美國可能在昨天或今天宣布對2000億美元（6.2兆元台幣）的中國進口貨品課徵懲罰性關稅，稅額從原本25％調降至10％，但截至台灣時間昨晚11時，仍未見任何動作。《華爾街日報》引述中國官方消息指出，若美方果真在這一兩天宣布新的貿易制裁，籌劃中的美中貿易談判可能告吹。換言之，若美方近日率先動手，規模比第一輪高出數倍的貿易戰將立刻開打。

「不做想被打嗎」逼就範 淫教練狎8童 囚13年

高雄1名王男5年前在小學少棒隊擔任助理教練時，利用教練權威猥褻、性侵8位當時均未滿13歲的男球員，包括強摸下體、口交，甚至命令球員邊看A片邊手淫，讓他靠幻想獲得高潮。王男到案坦承對8童犯下30次罪行，辯稱已和解、請求依情堪憫恕規定減刑，最高法院指王遲未具體賠償，昨維持二審見解，依加重強制性交等罪合併判刑13年定讞。

聯合報

瞄準假新聞 NCC開第一槍…罰金拉高到200萬

執政當局連日來針對假新聞爭議發表談話，國家通訊管理委員會（ＮＣＣ）決定整頓開出第一槍。ＮＣＣ昨天表示，廣電業者須確保提供視聽眾正確平衡的資訊，避免爭議訊息轉載對社會造成傷害，如有違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序、善良風俗者，最高可罰兩百萬元。

我駐教廷大使打破沉默 談梵中主教任命協議

根據中央社發自羅馬的專電，對於近期盛傳教廷與中國大陸即將簽署主教任命協議，我駐教廷大使李世明首度破例受訪表示，我們正在向教廷國務院積極查證中。但是無論何時簽署，這項協議是教廷希望解決在中國的天主教教務問題的開始，期待藉以改善在中國天主教教徒的正常信仰生活，更盼望中國從此邁向宗教自由。

中國時報

黃煌雄自爆遭架空 2個月沒看到公文

國民黨9名立委昨至促轉會踢館，並在大門貼上「東廠」2字！藍委賴士葆諷刺促轉會主委黃煌雄是「東廠魏公公」，讓黃煌雄難以接受，一度哽咽到說不出話，「這一生遭受最大的控訴」，黃煌雄昨更自爆，坦承被前副主委張天欽架空，7月中旬之前他連內部公文都沒有看到。

蘇啟誠回家了

駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，下午搭機返抵桃園機場，而蘇啟誠的骨灰也在晚間由家屬低調帶回。