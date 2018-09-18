鳳山火車站將通車 停車場無法如期啟用

鳳山火車站將於十月十四日通車，打造古城門意象。（記者陳文嬋攝）

2018-09-18 00:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化不到1個月將通車，鳳山火車站規模不輸高雄車站，是高市首座結合停車場的火車站，但停車場因工程影響，無法同步啟用，地方認為停車不便，要求鐵道局提出解決之道、市府協助改善，避免造成停車亂象。

鐵道局表示，重視地方民意，將配合市府規劃；市府交通局認為中間圓環可納入評估，加上協和路總計70個車位，將協調鐵道局等單位，近期辦理道路會勘，提出停車場替代方案，改善地方停車不足情況。

鳳山區人口數是高市最多，且人口持續向上成長，鐵道局打造鳳山火車站，形塑古城門意象，是高市首座結合停車場的火車站，站體規模與高雄火車站相當，同是2島式、4股道，目前工程已經完工，配合高雄鐵路下化將於10月14日通車，可望成為高雄新地標。

由於鳳山火車站周邊腹地小，鐵道局目前委外經營機車停車場，可停500多輛機車，但民眾表示經常爆滿，記者今實地走一趟，整個停車場塞爆，甚至還停到車棚外。

鐵道局因應地方停車需求，規劃地下3層停車場，可提供1320個停車位，包括250個停車位、650個機車位、420個自行車位，不料通往停車場的道路因牴觸戶未拆，造成道路開闢受影響，停車場無法如期啟用。

地方眼見鐵路地下化將通車，停車場卻無法同步啟用，首當其衝就是曹公里，里長翁國忠表示，政府做事應該通盤考量，且必須一次到位，不能只做半套，徒增地方困擾，衍生停車亂象，政府應展現公權力。

議員陳慧文指出，火車站通車卻不啟用停車場，不但造成交通亂象，更影響民眾搭車意願，衝擊台鐵通車運量，政府可考慮鳳山商工校園、團管區土地、市府周邊土地，規劃更多停車空間便民。