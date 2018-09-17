郝明義徵稿諷以核養綠 網友大推「養你老母」

郝明義今天公布入圍決選的3組橫批，分別為「世上最遙遠的距離」、「養你老母」及「請鬼拿藥單」。（圖擷取自郝明義臉書）

2018-09-17 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕大塊文化董事長郝明義反對「以核養綠」的概念，除了發表長文表達立場、出席活動發言，郝明義日前在個人臉書專頁上創意徵稿「以核養綠，以統養獨」對聯的橫批，今天公布入圍決選的3組，都以揶揄、嘲諷的風格闡發作者對「以核養綠」的不苟同。

立場反核的知名出版人郝明義本月10日在個人臉書專頁PO文說，他曾經說過「以核養綠」相當於「以毒養生」，但他前幾天看到網友說的「以統養獨」，認為「以核養綠」及「以統養獨」這兩句話可以成為一組對聯，並且決定替這對對聯舉辦橫批徵稿的活動。

郝明義在15日公布了通過初選的16組橫批，今天則公布入圍決選的3組，3組分別為蘇格拉底＋愛情小說風的「世上最遙遠的距離」，與道地市井風的「請鬼拿藥單」，及「養你老母」，原作者還特別註解他並不是想罵髒話，「意思是上下聯都是不太可能實現的事情，所以鼓勵大家不要幻想了，還是回家孝敬自己的母親比較實在」。

其他入圍初選的還有，「飲鴆止渴」、「母湯啊」、「自欺欺人」、「藍瘦香菇」、「房價好低」、「都是幹話」、「司馬昭之心」、「咕嚕靈波（○′∀‵）ノ♡」、「馬里戈壁」、「這你也信」、「坐『以』待斃」、「廠廠」、「還是石頭」。而郝明義也在今天替3組決選入圍對聯誠徵設計，設計入選者，郝明義會提供咖啡券，徵稿至27日截止。