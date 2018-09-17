保護關西水坑溪！ 被指釀禍科技廠：2年內做到廢水回收8成

關西水坑溪上游的科技業者表示，他們最近在原來的重金屬沉澱池（左）旁新裝1個加強處理重金屬銅的沉澱池，並非對環境的保護漠不關心的企業。（記者黃美珠攝）

2018-09-17 23:05

〔記者黃美珠／關西報導〕近年不斷被指控事業廢水危害下游水坑溪的科技業者說，他們並非只徒賺錢卻漠視環境安全的黑心企業，除了2週前花了約300萬，添購一個加強處理重金屬銅的沉澱池，下個月也將發包，預計於12月初動工，2年內將砸下5000萬元做好廢水回收工作，回收目標是日用量的8成，希望減少放流水對環境的衝擊。

業者代表徐姓協理說，他們製程中有使用到氰化鉀，為了破解其毒性，在處理廢水過程中必須添加漂白水。而以前為了確保有毒的氰化鉀不會造成環境更大的危害，才會添加較多的漂白水，這是兩害相權取其輕的概念。

更何況水坑溪上游其實也有其他工廠發生過污染事件過，只是他們首當其衝，很多鄉親已經對該公司有了先入為主的印象。

為了徹底解決前述對環境造成的威脅，他們年初先在新竹縣政府環保局指派的專家學者到廠指導下，已經改善操作技巧、減量使用漂白水。

兩週前也花約300萬，新添一個新個重金屬沉澱池，另也修繕舊池，以達到局部更新廢水處理設施的目的，目標是順應明年起，政府對事業廢水放流標準中，重金屬銅的容許值更嚴格的趨勢。

徐姓協理直言，他們目前每天用水量大約是6、700公噸，處理後全數放流。未來他們計畫最大日用水量是1000公噸，但只放流200公噸，回收8成供循環再利用，而這套設備將在下個月發包，12月初就開工。

至於目前的廢水處理設施，他們當製程的廢水進入後會先流入添有漂白水的水池，經過充分曝氣、攪拌等，會再添加石灰等，一關關逐步調整、還原，當這些廢水經過一道道關卡，來到中和池準備放流時已經是透明無色，最後pH值穩定在6.5到8之間才會正式放流。

徐協理說，前（16）天事發時氣溫都破攝氏30度，站在放流口會因氣溫導致蒸發作用加強，漂白水的氣味也就更濃，這就是在場者覺得有刺鼻味的原因。