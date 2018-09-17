老兵身葬台灣…中國外孫寫信求援 為母完成祭父宿願

73歲的張桂英（中）順利找到父親在台墳墓，今天由兒子等人陪同到湖口鄉公所，當面向鄉長林志華（前排左二）、承辦人員和新竹榮民之家隊長毛聖鐸（左一）等人致謝。（記者廖雪茹攝）

2018-09-17 23:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕老兵張成才於1949年隨軍隊來台後，定居新竹湖口，34年前逝世，未曾返鄉；他在中國上海的小女兒十分思念父親，卻苦於不知父親埋葬何處，外孫為此寫信給湖口鄉長林志華，歷經2個月輾轉協尋，終於由新竹榮民之家找到墓塚，達成張婦一生的願望，兒孫們今天特地當面向貴人們致謝。

林志華說，3月8日接獲張成才的外孫談兵來信，請求尋問他外公墓地的地點，並附上其外祖父寫給3名子女的信。經了解，原來當年在中國已結婚生子的張成才，36歲時，於1949年隨軍隊來台後，靠書信與中國家人聯絡，一直到1984年逝世都不曾返鄉。

張成才的小女兒、現年73歲的張桂英，4歲時與父分離，對父親幾無印象，但會收到父親來信關心；父親往生後，她更加思念父親，只祈求在離世之前，能夠到父親的墳前上香，卻苦於不知父親身葬何處。她的兒子談兵為了幫母親圓夢，30年來四處打聽消息，數度上網求助；今年經網友建議，才寫信到湖口鄉長林志華的信箱。

林志華被張成才子孫的飲水思源的精神所感動，指示承辦人員窮盡一切管道協尋。一開始，公所在轄內的公墓系統，查無相關申請資料；同時，請當地村長訪查原住址一帶的住戶，也向退輔會、榮服處等相關單位請求協助。

「希望能夠一圓母親一生的願望！」新竹榮民之家隊長毛聖鐸說，談兵的孝心感動他，他在榮服處資料庫雖找到張成才的檔案，但由於張為土葬，且榮服處在90年代才系統電腦化，因此找無埋葬地點；後來他再請新竹市殯葬管理所協助，幸運地找到，張墓位在軍人忠靈祠的下方公墓。

張桂英由兒子、媳婦和外甥陪同來台，15日到父親墳前緬懷，整理環境、舉辦法會，一吐數十年的思念。今天一行人前往湖口鄉公所，張婦激動地緊握林志華的手，當場落淚，同時頻頻向承辦人員和毛聖鐸致謝，「台灣人真的好善良，抱著同理心，無所求的幫助我，謝謝您們！」。張婦談及與父親相隔兩地，期間父親雖然偷偷寫了無數的信件，但受到管制，家人只能輾轉收到幾封，未來她將每年來台祭拜父親。