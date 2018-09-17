秋老虎來了！明天北部熱爆 南部有局部短暫陣雨

天氣逐漸進入穩定狀態，各地午後雷雨規模也越來越小，不過，南部仍有較多水氣，還是有局部陣雨；明天各地高溫普遍落在31~33度，但部分北部地區可達35、36度以上。（資料照）

2018-09-17 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕天氣逐漸進入穩定狀態，各地的午後雷雨規模也越來越小，不過，南部仍有較多水氣，還是會有局部陣雨；明天各地高溫普遍落在31~33度，但部分北部地區可達35、36度以上，而除了台中市、連江縣的紫外線指數為高量級外，其他地區皆處在過量級。

據《中央氣象局》預報，明天（9月18日）受太平洋高壓逐漸增強影響，各地天氣較為穩定，除了南部地區水氣仍稍多，清晨至上午時仍會發生局部短暫陣雨；各地午後雖然有局部雷陣雨，不過範圍較小，影響時間也短，以山區及近山區平地為主，中南部有機會下到平地，午後仍須多加留意。另外，中南部及澎湖沿海持續有長浪發生，浪高可達2米左右，氣象局提醒，非必要請避免到海邊活動

天氣風險公司預報，從今天開始，各地將逐漸受到太平洋高壓籠罩影響，進入秋老虎的天氣型態，天氣穩定、高溫、晴朗，預估這樣的天氣會一直持續到週五。

溫度方面，東部、東南部高溫約31、32度，其餘各地高溫普遍在33度以上，其中，北部部分地區高溫甚至可達35、36度以上。氣象局提醒，若需在戶外活動，請多補充水分。

紫外線方面，除了台中市、連江縣的紫外線指數為高量級，其他地區都落在過量級。氣象局提醒民眾，出門在外記得做好防曬準備，盡量不要在上午10點至下午2點這段時間內於烈日下活動。

空氣品質方面，明天環境風場偏東風，西半部地區位在背風面，所以擴散條件較差，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖、金門為「普通」等級；馬祖、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。