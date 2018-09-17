史無前例！北台灣首次大規模珊瑚白化

日前北台灣珊瑚群聚發生大規模白化，顯示海水升溫的影響不僅限於低緯度的熱帶珊瑚礁，開始往較高緯度擴散。（中央社）

2018-09-17 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕極端氣候使各地自5月以來異常高溫、屢屢破紀錄，海洋也連帶增溫。日前北台灣珊瑚群聚發生大規模白化，顯示海水升溫的影響不僅限於低緯度的熱帶珊瑚礁，開始往較高緯度擴散。

綜合媒體報導，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，自今年5月開始，西太平洋的熱浪集中在東亞大陸邊緣，其中包含日本、韓國、中國東南沿海、台灣周邊等，接下來連月高溫創下台灣紀錄，也使美國海洋與大氣總署全球珊瑚白化監測對台灣北部、墾丁與東沙環礁發布一級珊瑚白化預警。

陳說明，台灣北部或是東北角處於較高緯度（北緯25度以上），屬「非礁型」的邊緣群聚，與墾丁、東沙、綠島、蘭嶼、小琉球等「典型珊瑚礁」等地低於北緯25度不同之處，在於因北部和東北角水溫較低，較不易白化，過去的珊瑚白化事件也都集中在低緯度海域。

陳表示，這是首次記錄到北台灣大規模的珊瑚白化，其中以鹿角珊瑚科的細枝鹿角珊瑚和萼柱珊瑚群體逾50%的白化比例最高、程度也最嚴重。陳呼籲大眾，極端氣候的衝擊已不限於低緯度熱帶珊瑚礁，應減少溫室氣體排放以減緩珊瑚白化，也希望入秋後海水溫度下降，可以減輕此現象。