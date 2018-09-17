朱立倫中秋慰問社福機構 戴眼罩和視障者捏麻糬

中秋節將近，新北市長朱立倫慰問頤安公共托老中心的長輩。（記者賴筱桐攝）

2018-09-17 21:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕中秋節將近，新北市長朱立倫今天（17日）下午前往位板橋區頤安公共托老中心、愛明發展中心及愛立發展中心關懷慰問，致贈加菜金及水果禮盒，他也戴上眼罩體驗視障者的不便，與學員一起捏麻糬，提前歡度佳節。

愛立發展中心學員表演海草舞，多重障礙的學員雖然肢體不協調，但臉上露出笑容，努力跟著老師節拍。視障的愛明學員，則以口琴和烏克麗麗吹奏出悅耳的曲子，朱立倫和社會局長張錦麗及板橋區長林敬榜也跟著節奏打拍子。

朱立倫和頤安的長輩打地面高爾槌球，第一次用力過猛打出界外球，第2次獲得5分，長輩為他加油。朱立倫看到90歲的長輩打麻將，幾次躍躍欲試要幫長輩抓牌，有長輩問說：「市長你也會打牌嗎？」朱立倫笑而不答。

接著朱立倫前往愛明發展中心，與視障者一起捏水果大福麻糬，沒兩、三下便完成，伊甸基金會視障服務發展處長廖美枝幫朱立倫戴上眼罩，體驗視障者的不便，果然這次花了一會兒功夫才完成，朱立倫頻說確實不容易，但他真的「很用心做！」引起現場熱烈掌聲。

廖美枝並代表學員致贈一張含有點字和文字的雙視卡片給朱立倫，祝福中秋節快樂。朱立倫開心表示，感謝健順、第一及伊甸基金會，承辦新北市頤安托老中心、愛立和愛明發展中心，所有工作同仁辛苦的付出，提供失智、失能長輩或身障朋友完善的照顧及服務，希望中秋佳節「月圓人團圓」。